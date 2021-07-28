Ülke yönetimleri bir yandan aşı kampanyaları yürütüyor, diğer yandan aşı karşıtlarına karşı mücadele veriyor.

Fransa’da sağlık karnesi uygulaması

Aşı oranlarını artırmaya yönelik katı kararlar alan ülkelerin başını Fransa çekiyor. Bu kapsamda ülkede sağlık karnesi uygulaması başlatıldı.

İçinde aşılanma durumu ve son 48 saate ait negatif test sonucu gibi bilgilerin yer aldığı karne, toplu ulaşımda ve kapalı mekanlara girişlerde gösterilmek zorunda.

İtalya’da “Yeşil Geçiş” belgesi kullanılacak

Bugüne kadar 4 milyon 325 binden fazla vaka kaydedilen İtalya'da da "Yeşil Geçiş" belgesi kullanılmaya başlanacak.

Aşı ve test yaptıran ya da önceden koronavirüs geçirenlerin alabileceği belge, 6 Ağustos'tan itibaren sosyal etkinliklere katılım için zorunlu tutulacak.

İngiltere’de en yüksek can kaybı

İngiltere'de ise vaka sayısı 7 gündür düşüşte. Ancak ülkede 131 kişinin hayatını kaybetmesiyle, mart ayından bu yana en yüksek can kaybı kaydedildi.

İngiliz Halk Sağlığı Kurumu, salgında üçüncü dalganın hala sürdüğüne dikkati çekti.

ABD: Vaka sayısı günlük 200 binleri bulabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının başından bu yana 35 milyon 350 bin kişide vaka tespit edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden, "önlem alınmazsa ülkede vaka sayısı 4 ila 6 hafta içinde günlük 200 binleri bulabilir" uyarısı yapıldı.

New York kentinde, belediye çalışanlarına, eylül ortasına kadar aşı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

Avustralya’nın başkentinde kısıtlamalar uzatıldı

Avustralya'nın Sidney kentinde kısıtlamalar 4 hafta uzatıldı. Delta varyantının en fazla etkili olduğu kentte 177 vaka kaydedildi.

Afrika’da aşılama oranı düşük

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kıtada vaka artışına rağmen aşılama oranının kritik düzeyde düşük olduğu uyarısı yaptı.

Kıtada aşılananların oranının sadece yüzde 1, 39 olduğuna işaret edildi.