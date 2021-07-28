Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 580 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin’i 446 milyon 160 bin ile Hindistan, 342 milyon 610 bin ile ABD, 136 milyon 510 bin ile Brezilya, 90 milyon 290 bin ile Almanya, 84 milyon 110 bin ile İngiltere, 81 milyon 20 bin ile Japonya, 69 milyon 690 bin ile Fransa, 69 milyon 516 bin ile Türkiye, 66 milyon 470 bin ile İtalya, 63 milyon 940 bin ile Endonezya izledi.

Dünya genelinde uygulanan COVID-19 aşısı 3 milyar 970 milyon dozu geçti.

Türkiye en çok aşı yapılan 9'uncu ülke

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 69 milyon 516 bin 195 doz aşı yapıldı.

Türkiye toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer aldı. Ülke genelinde 40 milyon 129 bin 594 kişiye ilk doz, 24 milyon 999 bin 749 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 196 milyon 147 bini aştı, 4 milyon 196 binden fazla kişi hayatını kaybetti.