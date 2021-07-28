Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Butan'da yetişkin nüfusun yüzde 90'ı aşılandı
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Güney Asya ülkesi Butan'da, bir hafta içinde yetişkin nüfusun yüzde 90'ının koronavirüse karşı tamamen aşılandığı açıklandı.
Butan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 800 bin kişilik nüfusa sahip ülkenin, yetişkin nüfusunun yüzde 90'ına ikinci doz COVID-19 aşısı yapılarak tamamen aşılandığı açıklandı.
Butan Sağlık Bakanı Dechen Wangmo, aşılamanın amacının olabildiğince kısa sürede sürü bağışıklığını sağlamak olduğunu söyledi.
“En hızlı aşılama"
UNICEF temsilcisi Will Parks, aşılama kampanyasını "Muhtemelen salgın sırasında yürütülen en hızlı aşılama" şeklinde yorumladı.
Butan, ABD'den, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yarım milyon doz Moderna aşısı almış, Danimarka, Hırvatistan ve Bulgaristan'dan 400 binden fazla AstraZeneca aşısı temin etmişti.
Etiketler: Koronavirüs
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