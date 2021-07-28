Güney Asya ve Güneydoğu Asya ile Afrika kıtasının birçok bölgesinde yetişen jak ağacı, 20'ye yakın meyve verebiliyor.

Aroma olarak muz ve ananasa benzeyen jak meyvesi, genellikle şifa amaçlı olarak farklı bölgelerden talep görüyor.

Ağaçta yetişen en büyük meyvelerden biri

Bilimsel adı "Artocarpus heterophyllus" olan dutgiller familyasına ait tropikal meyve, genellikle düşük rakımlı alanlarda yetişiyor.

Jak meyvesi, ağırlığı ve çapının büyüklüğü sebebiyle dünyanın ağaçta yetişen en büyük meyveleri arasında bulunuyor.