Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, eyaletin başkenti Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatteki can kaybı, vaka sayıları ve tam kapanmanın uzatılmasına yönelik alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.

Avustralya’da Delta varyantının en fazla etkili olduğu kentte bir kişinin hayatını daha kaybetmesi ve 177 yeni vakanın kaydedilmesi üzerine 30 Temmuz’a kadar yürürlükteki tam kapanmanın 4 hafta daha uzatılmasına karar verdiklerini dile getiren Başbakan Berejiklian, "Son birkaç gün içinde rakamların gidişatı göz önüne alındığında, yarın veya cuma karantinadan çıkmamızın mümkün olmayacağı oldukça açıktı." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye çıktı

Greater, Sydney dahil olmak üzere Central Coast, Blue Mountains, Wollongong ve Shellharbour gibi bölgelerin de dahil edildiği 28 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacak tam kapanma kurallarına göre, belirlenen zorunlu hallerin dışında evden çıkılması yasaklamış durumda.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkenin en büyük kenti Sydney’de 5 haftadır tam kapanma uygulanıyordu. Sıkı tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışın durdurulamadığı kentte, bugün yaşanan can kaybıyla birlikte COVID-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 67’ye çıktı.

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre COVID-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana virüse yakalanan 33 bin 472 Avustralyalıdan 921’i hayatını kaybetti. ​​​​​​​

Ülkedeki 2 bin 437 aktif vakadan 49’u yoğun bakımda olmak üzere 207 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.