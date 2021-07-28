Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin, yerel saatle 00.50'den itibaren Basargeçer ilindeki Ermenistan mevzilerinden ateşli silah ve havan toplarıyla yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun da ateşle karşılık verdiği bildirilen açıklamada, sınırı boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu kaydedildi.