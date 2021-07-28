Kazakistan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kırgızistan’a insani yardım olarak yerli aşı QazVak'ın 25 bin dozunu gönderdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gönderilen aşılar, başkent Bişkek'te düzenlenen törenle Kırgızistan Sağlık Bakanı Alimkadir Beyşenaliyev'e teslim edildi.

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Ülke dışında ilk kez Kırgızistan’da uygulanacak

Beyşenaliyev burada yaptığı konuşmada, COVID-19 salgınına karşı mücadelede desteklerinden dolayı Kazakistan’a teşekkür ederek, "QazVak aşısı, ülkenin tüm aşılama noktalarına hızlı bir şekilde dağıtılacak" dedi.

Kazakistan'ın Bişkek Büyükelçisi Rapil Coşubayev de yerli aşı QazVak'ın yurt dışında ilk kez Kırgızistan'da uygulanacağını belirterek, "Bu durum, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini bir kez daha teyit ediyor" ifadesini kullandı.

Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen QazVak inaktif aşısı, Kazakistan'da, 26 Nisan'dan itibaren halka uygulanıyor.