Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Kore lideri, salgını 'Kore Savaşı' ile karşılaştırdı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, savaş gazileri için düzenlenen konferansta koronavirüs salgınının yol açtığı zorlukları "Kore Savaşı'nda yaşananlar" ile karşılaştırdı.
NK News'un haberine göre, Kim, Pyongyang'da ilk defa açık havada yapılan Kore Savaşı gazileri konferansında COVID-19 salgını ve uzun süren kısıtlamaların getirdiği zorlukların yaşanan savaşın güçlükleriyle rekabet ettiğini söyledi.
Kuzey Kore lideri, gelecek nesli salgının neden olduğu krizin üstesinden gelmek amacıyla, 1950'lerde ülkenin yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için fedakarlık yapan gazileri örnek almaya davet etti.
Konferansta tüm katılımcıların maske kullanımı ve sosyal mesafe zorunluluğundan muaf tutulduğu ifade edilirken, Kim'in katıldığı diğer etkinliklerde bu kurallara uyulduğu dikkati çekmişti.
Kim konferansta ayrıca gazileri Kore Savaşı sırasında gösterdikleri cesaretten ötürü övdü.
Etiketler: Kuzey Kore Kim Jong Un
Sıradaki Haber
Tunus'ta Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz