Hindistan Vahşi Yaşam Çalışmaları Merkezi Yöneticisi K. Ullas Karanth, 29 Temmuz Dünya Kaplan Günü öncesinde ülkedeki kaplan nüfusu hakkında bilgi verdi.

Karanth, geçen 50 yılda gösterilen çabalar sonucu Hindistan'da kaplan nüfusunun 3 bin civarına çıktığını ve ülkedeki doğal yaşam koşullarının 15 bin kaplana ev sahipliği yapmaya elverişli olduğunu vurguladı.

7 yılda 741 kaplan dünyaya geldi

Kaplan sayısını istedikleri rakama ulaştıramadıklarını ifade eden Karanth, 2014 yılından bu yana kaplan nüfusuna yalnızca 741 yeni üyenin katıldığını söyledi.

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Karanth, şehirleşmeden ziyade kaçak avlanmanın, ormansızlaşmanın, sığır otlatmanın ve otoyol yapımlarının, kaplan nüfusunun çoğalmasını engelleyen faktörler olduğunu, yalnızca güzel korunan bölgelerde üremenin iyi olduğunu söyledi.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde

K. Ullas Karanth, Hindistan'ın Nepal, Butan ve Bangladeş ile kaplanların korunması konusunda iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi.