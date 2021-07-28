Tunus İlk Derece Mahkemesi Başsavcısı Muhsin ed-Dali, Tunus resmi ajansı TAP'a siyasi partiler ve bazı devlet kurumları hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Dali, Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi partileri ve Tunus Yaşamı Derneği hakkında "seçim kampanyası için dış kaynak temin etmek ve seçim kampanyasını finanse etmek için kaynağı bilinmeyen fonları kabul etmek" suçlamalarıyla soruşturma açıldığını belirtti.

Başsavcı, Hakikat ve Haysiyet Komisyonu hakkında "dolandırıcılık" şüphesiyle, Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Heyeti (INLUCC) ile ilgili Şevki et-Tabib başkanlığı döneminde heyete ait fonların kötüye kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Dali, ayrıca Tunus Hava Yolları Kurumu hakkında da İlyas Menkibi döneminde uçak motorlarının satın alınmasıyla ilgili "yolsuzluk" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Heyeti, Tunus'ta 14 Ocak Devrimi ile başlayan yolsuzluk ve rüşvetle mücadele çalışmaları neticesinde 24 Kasım 2011'de kurulmuştu.

Şevki Tabib ise heyet başkanlığına Ocak 2016'da getirilmişti.

Hakikat ve Haysiyet Komisyonu, Tunus'ta 2011 yılında devrimle görevden uzaklaştırılan Zeynelabidin bin Ali rejimi ve öncesinde devlet tarafından mağdur edilenlerin haklarının iadesi, sorumluların cezalandırılması ve "ülkenin tarihiyle barışması" amacıyla 2013'te kurulmuştu.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yü zlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.