Şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün vaka sayısında düşüş kayıtlara geçti. Son 24 saatte 23 bin 511 yeni vaka tespit edildi.

"Oranlar hala yüksek ve salgın henüz bitmedi"

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) Tıbbi Direktörü Dr. Yvonne Doyle, günlük COVID-19 verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oranlar hala yüksek ve salgın henüz bitmedi. Bugün marttan bu yana en yüksek ölüm sayısını kaydettik" sözlerini kullandı.

Ölüm sayının yüksek olmasının, kısmen son haftalarda görülen yüksek vaka sayısından kaynaklandığına işaret eden Doyle, "Çok sayıda vaka olduğunda, ölümlerin bunu takip ettiğini biliyoruz ve bugün veriler hala üçüncü dalgada olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Ülkede 17 Mart'ta virüs kaynaklı 141 ölüm gerçekleşmişti.