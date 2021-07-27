İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 241 bin 890 testte 4 bin 522 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 325 bin 46'ya ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 70 bin 310'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 189'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 artarak 127 bin 995'e çıktı.

Aşıları tamamlananların sayısı 30 milyon 744 bin 856

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 418 artışla 4 milyon 126 bin 741'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 66 milyon 123 bin 968 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 30 milyon 744 bin 856 oldu.