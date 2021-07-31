17 Ağustos 1999 depremi milat oldu. On binlerce insanın canına mal olan depremin ardından risk raporları hazırlandı. Türkiye'de 6,7 milyon binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Riskli binaların büyük çoğunluğu 1997 yılından önce yapıldı. Bunların yüzde 38'i betonarme, yüzde 37’si yığma yapı, yüzde 25’i de ahşap-kerpiç yapılardan oluşuyor.

Hedef tüm yapıları yenilemek

Kentsel dönüşümde öncelikli hedef; 5 yılda 1,5 milyon binayı depreme hazır hale getirmek. 20 yılda 7 milyon yapının tamamını yenilemek.

Bunun ekonomik bilançosu ise hayli yüksek 2 trilyon liradan fazla kaynak gerekiyor.

16 milyar 280 milyon lira harcandı

Şimdiye kadar kentsel dönüşüm kapsamında 16 milyar 280 milyon lira harcandı. Bunun 5 milyar lirası kira yardımı olarak verildi.

Kentsel dönüşümden yararlananlar, yeni evlerin inşasında kredi faizi desteği yerine kira yardımı almayı tercih etti.

Meclis Deprem Komisyonu Raporu

Bu tespitler, Meclis Deprem Komisyonunun hazırladığı ayrıntılı raporda yer aldı. Raporda, olası depremlerde can ve mal kayıplarının önüne geçmek için Türkiye’nin yapı envanterinin ivedilikle çıkarılması istendi.

Riskli yapı sayısının yüzde 65’i aştığı bölgelerin “deprem açısından riskli alan” ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, kentsel dönüşümde mağduriyetleri engellemeye yönelik talepler de bulunuyor.

Vatandaşlara aynı etaptan konut verilmesi, altyapı ve sosyal tesislerin eş zamanlı açılması ile dar gelirliler için iş yeri gibi unsurların projelere eklenmesi istendi.