İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek için gösteri düzenlendi.

Göstericiler, İsrail'in tehcir ve işgal politikalarına karşı sloganlar attı. İsrail polisi, protestocuları dağıtmak için TOMA'dan tazyikli su sıktı. Bazı göstericileri ise tartakladı.

[Fotoğraf: AA]

Şeyh Cerrah’ta tansiyon düşmüyor

İsrail güçleri yaklaşık 3 aydır, evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan mahalle sakinlerine destek gösterilerine müdahale ediyor.

Şeyh Cerrah Mahallesine yönelik usulsüzlükler 2 yıl öncesine dayanıyor.

Tehcir tehdidi altındalar

2019'da Yahudi yerleşimcilerin talebiyle, İsrail mahkemesi mahalledeki 12 ailenin, evlerini boşaltmalarına karar verdi.

[Fotoğraf: AA]

Aileler temyize gitti. Mahkeme süreci yeniden başladı. Ancak, İsrail Merkezi Mahkemesi kararı bozdu. 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmasına hükmetti.

Ailelerin, karara karşı itirazları da geri çevrildi. İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai bir karara varılmamıştı.