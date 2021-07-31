Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar yaptığı açıklamada, sınırdaki gerilimin Çin ve Hindistan arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Jaishankar açıklamasında, Çin tarafını herhangi tek taraflı adımın kabul edilemez olduğu konusunda uyardı.

Çin’den diyalog çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı da taraflar arasındaki soğukluğun iki tarafa da fayda sağlamadığını, Çin’in meseleyi diyalog yoluyla çözmek istediğini bildirdi.

Merkezi ABD'de bulunan yayın organı Bloomberg'in 4 Hint yetkiliye dayandırdığı haberinde, 28 Haziran’da Hindistan'ın sınır bölgesine en az 50 bin asker gönderdiği bildirilmişti.

Yetkililer, askerlerin yanı sıra bölgeye ağır silahlar ve savaş uçaklarından oluşan filolar da yollandığını ifade etmişti. Hint ordusu ise konuyla ilgili resmi açıklama yapmamıştı.

Çin - Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.