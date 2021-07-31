İtalya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede son 24 saatte yapılan 264 bin 860 testte 6 bin 513 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Ülkede günlük vaka sayıları üst üste üçüncü gün 6 binin üzerinde seyretti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 350 bin 28'e ulaştı. Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 87 bin 285'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 214'e çıktı.

68 milyon 280 bin 456 doz aşı uygulandı

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 128 bin 63'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 2 bin 170 artışla 4 milyon 134 bin 680'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 68 milyon 280 bin 456 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 32 milyon 265 bin 237 oldu.