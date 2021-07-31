Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan Türkiye'ye 53 itfaiye aracı gönderdi
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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı ekiplerin ikinci grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 53 itfaiye aracı ile 220 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.
Konvoy halinde hareket eden araçlar Türkiye'deki yangın alanlarına 2 gün sonra ulaşacak. Azerbaycan yarın da bir helikopter gönderecek.
Azerbaycan daha önce de Türkiye'ye 100 itfaiyeci ile 1 amfibi uçak göndermişti.
Etiketler: Azerbaycan İtfaiye Orman Orman Yangını Yangın
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