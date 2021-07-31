Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 53 itfaiye aracı ile 220 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.

Konvoy halinde hareket eden araçlar Türkiye'deki yangın alanlarına 2 gün sonra ulaşacak. Azerbaycan yarın da bir helikopter gönderecek.

Azerbaycan daha önce de Türkiye'ye 100 itfaiyeci ile 1 amfibi uçak göndermişti.