Lübnan Tarım Bakanlığı'na bağlı Akkar Ziraat Birimi’nden yapılan açıklamada, kuzey kesiminde yer alan ormanlık bölgelerin birkaç noktasında 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangınların rüzgar ve sıcak havaların etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.

Yangınların, orduya ait askeri helikopterlerin yanı sıra sivil savunmaya ait itfaiye ekipleri ve İç Güvenlik Güçlerinin yoğun müdahalelerine rağmen 3 gün sonra kontrol altına alınabildiğine dikkat çekilen açıklamada, yangınların yeniden alevlenmesine karşı bölgede soğutma ve gözetim çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Tarım alanları zarar gördü

İlk belirlemelere göre çam, meşe ve çeşitli meyve ağaçların oluşturduğu ormanlık bölgede 3 gün süren yangınlar sonucu 20 bin dekarlık alanın yandığına işaret edilen açıklamada, yangının etkisiyle ayrıca tarım alanlarının ciddi zarar gördüğü ve çiftçilere ait 10 evin yandığı bilgisi paylaşıldı.

Tarım Bakanlığı söz konusu yangınların kundaklamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair soruşturma başlattı.

“Söndürme çalışmalarında zorluk yaşıyoruz"

Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Hayr, yaptığı açıklamada, "Yangın başladığından beri söndürmek için büyük çaba harcıyoruz ancak o bölgedeki engebeli dağlar ve vadiler nedeniyle söndürme çalışmalarında çok zorluk yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'ın kuzeyindeki ormanlık alanlarda 28 Temmuz Çarşamba günü öğleden sonra birkaç noktada çıkan yangınlar nedeniyle bir kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı.