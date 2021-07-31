Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yaptığı açıklamada "Dostumuz, stratejik ortağımız Türkiye'nin güney bölgelerinde meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarının haberlerini yakından takip ediyoruz" dedi.

Bu zor anlarda Türkiye ile dayanışma içinde bulundukları belirten Garibaşvili, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken Türkiye'ye en içten taziyelerini ilettiklerini söyledi.

“Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz”

Gürcistan’ın bu zor anlarda Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Garibaşvili, Gürcistan hükümeti adına komşu Türkiye'ye her türlü yardım vermeye hazır olduğunu söyledi.