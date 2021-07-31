Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Türkiye'ye her türlü yardıma hazırız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyleyerek Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, yaptığı açıklamada "Dostumuz, stratejik ortağımız Türkiye'nin güney bölgelerinde meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarının haberlerini yakından takip ediyoruz" dedi.
Bu zor anlarda Türkiye ile dayanışma içinde bulundukları belirten Garibaşvili, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken Türkiye'ye en içten taziyelerini ilettiklerini söyledi.
“Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz”
Gürcistan’ın bu zor anlarda Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Garibaşvili, Gürcistan hükümeti adına komşu Türkiye'ye her türlü yardım vermeye hazır olduğunu söyledi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 18:51
- 18:40
- 18:38
- 18:31
- 18:27
Sıradaki Haber
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Türkiye ile dayanışma mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz