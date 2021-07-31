İtalya'da 2 günden beri devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Sicilya Adası’nda Katanya kentini saran yangınlar nedeniyle bazı siviller evlerini terk etti. Yerel bir havaalanı geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Sicilya Adası’ndaki İtfaiye İdaresi, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ada’da son 24 saatte 250 operasyon yürüttüğünü, bunların 50’sinin Katanya bölgesinde olduğunu belirtti.

[Harita: TRT Haber]

Barok mimarisiyle ünlü Katanya kenti adanın doğu kıyısındaki Etna Dağı’nın eteklerinde yer alıyor.

Kentin La Capannina tatil köyü da yangından hasar aldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde plajdaki şemsiye ve şezlongların yandığı görüldü.

Gökten kül yağdı

40 dereceyi bulan yüksek hava sıcaklıkları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Orman yangınları Palermo Eyaleti’nde de etkili oldu. Yerel medya kaynakları yangın küllerinin Sicilya’nın merkezine yağdığını aktardı.

Geçen hafta İtalya, Sardinya eyaletinde 350 kişinin bölgeyi tahliye etmesine neden olan orman yangınlarını ancak Avrupa Birliği’nden talep ettiği yardımla söndürebilmişti.

20 bin hektar arazinin yanmasına neden olan bu yangın yüz yıllık ormanları yok etmişti.

