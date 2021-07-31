Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Alevlere karşı verilen mücadeleye kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 100 kişilik ekip Marmaris'te ve bu ekip, Asparan bölgesindeki ekiplerle omuz omuza söndürme çalışmalarına katılıyor.

Azerbaycanlılar Türkiye'deki yangınları yakından takip ediyor.

"Türkiye bizim ana yurdumuzdur"

Yangın haberlerini Hazar Kanalında sunan Azerbaycanlı sunucu Lale Azertaş, duygularını gizleyemezken, küle dönmüş ormanların görüntüsü karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Lale Azertaş, "Biliyorum şimdi herkesin ruhu orada, öyle düşünüyorum ki ruhumuz yanıyor. adamları adamlarımız, dağları dağlarımız, Ağaçları ağaçlarımız denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum Türkiye bizim ana yurdumuzdur. Evet Türkiye biziz, benim, sizsiniz." dedi.

"Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem"

Lale Azertaş, halkının tüm kalbiyle Türkiye’nin yanında olduğunu da vurguladı:

"Yarı yolda bırakmayan yol arkadaşıdır Türkiye. Yolumuz da taşımız da aynıdır en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman gururla yanındayım dedin can Azerbaycan yanındadır Türkiyem. Burada herkesin kalbi sizinle atıyor. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiyem."

Sosyal medya kullanan binlerce Azerbaycanlı da "Pray For Turkey etiketiyle Türkiye’ye destek oldu.