Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Türkiye ile dayanışma mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’deki orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dayanışma mesajı gönderdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, mesajında, Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş ve ülke ekonomisi, turizmi ve vatandaşların refahını kötü etkileyen orman yangınlarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.
Kazakistan’ın kardeş Türk halkına insani yardım göstermeye hazır olduğunu kaydeden Tokayev, Erdoğan’a afetle mücadelede başarılar diledi.
Etiketler: Kazakistan Orman Yangını Yangın
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