Rus askeri yetkililer'in sınır ihlali yapan 5 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

TASS haber ajansının açıklaması sonrası İnterfax haber ajansı da Rus ordusunun Rus askerleri ve sınır muhafızlarının, Ukraynalı sabotajcıların Ukrayna- Rusya sınırını ihlalini önlediğini açıkladı.

Rusya, sınır ihlali yapan 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna, iddiaları yalanladı. Rusya-Ukrayna geriliminin Rusya cephesindeki yansımalarına dair son durumu @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/nF7tIweAQv pic.twitter.com/3kKzNWQw7e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2022

Rus ordusu, Ukrayna’ya ait silahlı araçların Rostov’da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ukrayna 'sınır ihlalini' yalanladı. Ukrayna ordusu, Rusya’nın Rostov bölgesinde herhangi bir Ukrayna gücü bulunmadığını açıkladı.

Ukrayna-Rusya krizi

Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

NATO ülkeleri, Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu İttifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.

Gerginlik sürerken son günlerde ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ateşkes ihlallerinde artış gözleniyor.

Bölgedeki Donetsk ve Lugansk şehirleri, 2014'ten beri Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde bulunuyor.

Son günlerdeki olaylar sırasında 3 Ukraynalı asker hayatını kaybetmişti.