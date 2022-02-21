TASS haber ajansı Rus askeri yetkililer'in sınır ihlali yapan 5 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Rusya’nın açıklamasından sonra Ukrayna’dan da açıklama geldi. Ukrayna, Rostov bölgesinde herhangi bir Ukrayna gücü bulunmadığını açıkladı. TRT Haber ekibi, gerilimin tırmandığı Donbas’tan son durumu aktardı.https://t.co/nF7tIweAQv pic.twitter.com/rEdZHjtTiY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2022

Ukrayna'dan yalanlama geldi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Ukrayna " Rusya’nın Rostov bölgesinde herhangi bir Ukrayna gücü bulunmuyor" açıklaması yaptı.

Ukrayna-Rusya krizi

Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

NATO ülkeleri, Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu İttifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.

Gerginlik sürerken son günlerde ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ateşkes ihlallerinde artış gözleniyor.

Bölgedeki Donetsk ve Lugansk şehirleri, 2014'ten beri Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde bulunuyor.

Son günlerdeki olaylar sırasında 3 Ukraynalı asker hayatını kaybetmişti.