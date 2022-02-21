Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Aliyev ve Putin, ikili ilişkilerle ilgili konuları ele alacak.

İlgili açıklamada, "Putin, 22 Şubat'ta Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak Aliyev ile görüşecek. Görüşmelerin ardından, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefik düzeyine çıkaran bir iş birliği bildirgesi imzalanacak.” ifadesine yer verildi.