Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yarın Rusya'ya gidecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Rusya'ya giderek Rusya Devlet Vladimir Putin ile görüşecek.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Aliyev ve Putin, ikili ilişkilerle ilgili konuları ele alacak.
İlgili açıklamada, "Putin, 22 Şubat'ta Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak Aliyev ile görüşecek. Görüşmelerin ardından, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefik düzeyine çıkaran bir iş birliği bildirgesi imzalanacak.” ifadesine yer verildi.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Rusya
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