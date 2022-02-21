Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus piyasalarında değer kaybı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor.
Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 1 artarak 78 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,2 yükselişle 88,62'ye çıktı.
Moskova Borsası (MICEX), yüzde 8'e yakın değer kaybederek 3.140 puana, RTS endeksi de yüzde 9 azalarak 1.267 puana geriledi.
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