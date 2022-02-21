Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Air France yarınki Paris-Kiev uçuşlarını iptal etti
[Fotoğraf: AFP]
Fransız hava yolu şirketi Air France, 22 Şubat Salı günü Paris ile Ukrayna'nın başkenti Kiev arasındaki uçuşların yapılmayacağını duyurdu.
Ülke basınında, Air France'ın açıklamasına dayandırılan habere göre, şirket, Paris ile Kiev arasında yapılması planlanan yarınki uçuşları her iki yönden de iptal etti.
Açıklamaya göre, karar, bölgedeki hareketlilik göz önünde bulundurularak, önlem amacıyla alındı ve durum yeniden değerlendirilecek.
Pazar günü düzenlenmesi planlanan uçuşların, henüz bir iptali söz konusu değil.
Air France, Paris-Kiev arası salı ve pazar günleri olmak üzere, haftada 2 gün uçuş gerçekleştiriyor.
Fransa, 19 Şubat'ta vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesini istemişti.
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