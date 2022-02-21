Polis yetkilileri, Manila’dan kalkan Airbus H125 tipi helikopterin havalandıktan sonra radardan kaybolduğunu ve 2 saat sonra Quezon eyaletinde düştüğünü açıkladı.

Kaza sonucu helikopterdeki görevlilerden biri öldü, iki pilot yaralandı.

Kazanın nedenin araştırılıyor. Diğer beş H125 tipi helikopter için de uçuş yasağı getirildi.

Yaralı pilotlardan biri, "kuvvetli rüzgarın helikopterin hakimiyetini kaybetmesine neden olduğunu" söyledi.