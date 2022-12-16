Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Buryat Cumhuriyeti’nde bulunan havalimanına Mi-8 model helikopter sert iniş yaptı.

Helikopter bu iniş nedeniyle alev aldı.

Kazada helikopterde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.