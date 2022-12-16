Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Mi-8 model helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Buryat Cumhuriyeti’nde bulunan havalimanına Mi-8 model helikopter sert iniş yaptı.
Helikopter bu iniş nedeniyle alev aldı.
Kazada helikopterde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Rusya
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