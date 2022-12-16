Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan’ın İslamabad maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve Pakistanlı güvenlik güçlerine sınır ötesi saldırıların güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, sivillerin korunmasının iki tarafın da sorumluluğunda olduğu belirtilerek, bu olayların tekrarlanmasının engellenmesi gerektiği vurgulandı.

Pakistan’ın Afganistan ile kardeşçe ilişkilerini sürdürme taahhüdünde kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, iki ülke sınırları boyunca barışın önemine dikkat çekildi.

5 günde ikinci çatışma

Pakistan ve Afganistan sınır güçleri, 5 günde iki kez karşı karşıya geldi.

Dün, Pakistanlı yetkililer, Spin Boldak-Çaman Sınır Kapısı’nda Afgan güçlerinin top ve ağır silahlarla ateşi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Taraflar arasında en son 11 Aralık'ta silahlı çatışma yaşanmış, Afganistan tarafında 1 Taliban mensubu hayatını kaybetmiş, 6'sı yaralanmıştı. Olayda 3 sivilin de yaralandığı açıklanmıştı.

Pakistan tarafında ise 6 sivilin yaşamını yitirdiği, 17 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.