India Times'ın haberine göre, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Modi'nin Putin'e Rusya-Ukrayna savaşı konusunda diyalog ve diplomasinin, ilerlemenin tek yolu olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada liderlerin enerji, ticaret, yatırımlar, savunma ve güvenlik konularında işbirliği ve diğer alanlar dahil olmak üzere, ikili ilişkinin çeşitli yönlerini gözden geçirdiği bildirildi.

İki liderin düzenli iletişim halinde olmayı kabul ettikleri belirtilen açıklamada, Modi’nin Hindistan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı sırasında her iki ülkenin birlikte çalışmasını dört gözle beklediğini söylediği aktarıldı.