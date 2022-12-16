Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan Başbakanı Modi, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yaptı.
India Times'ın haberine göre, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Modi'nin Putin'e Rusya-Ukrayna savaşı konusunda diyalog ve diplomasinin, ilerlemenin tek yolu olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Açıklamada liderlerin enerji, ticaret, yatırımlar, savunma ve güvenlik konularında işbirliği ve diğer alanlar dahil olmak üzere, ikili ilişkinin çeşitli yönlerini gözden geçirdiği bildirildi.
İki liderin düzenli iletişim halinde olmayı kabul ettikleri belirtilen açıklamada, Modi’nin Hindistan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı sırasında her iki ülkenin birlikte çalışmasını dört gözle beklediğini söylediği aktarıldı.
Etiketler: Hindistan Vladimir Putin Rusya
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