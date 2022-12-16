Proje ile NASA uzaya ilk kez dünyadaki su kaynaklarını incelemek üzere uydu gönderiyor.

Fırlatma, Los Angeles'taki Vandenberg üssünden yapılıyor. Fırlatma, hava koşulları nedeniyle, daha önce iki kez ertelenmişti.

[Fotoğraf: NASA]

Uydu, su kaynaklarının seviyelerini mikrodalga radar teknolojisi ile belirleyecek.

21 gün içinde en az 2 kere derlenecek veriler, iklim tahminlerinin iyileştirilmesi ve tatlı su kaynaklarının yönetimi gibi alanlarda yardımcı olacak.

Böylece iklim değişikliğinin sonuçları daha net gözler önüne serilecek.

Projenin en az 3 yıl sürmesi bekleniyor.