Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
NASA'nın iklim uydusu yola çıkıyor
NASA, iklim değişikliğini gözlemlemek için harekete geçti. Kısa adı SWOT olan Yüzey, Su ve Okyanus Topoğrafya uydusu, SpaceX roketi ile uzaya fırlatılıyor.
Proje ile NASA uzaya ilk kez dünyadaki su kaynaklarını incelemek üzere uydu gönderiyor.
Fırlatma, Los Angeles'taki Vandenberg üssünden yapılıyor. Fırlatma, hava koşulları nedeniyle, daha önce iki kez ertelenmişti.
[Fotoğraf: NASA]
Uydu, su kaynaklarının seviyelerini mikrodalga radar teknolojisi ile belirleyecek.
21 gün içinde en az 2 kere derlenecek veriler, iklim tahminlerinin iyileştirilmesi ve tatlı su kaynaklarının yönetimi gibi alanlarda yardımcı olacak.
Böylece iklim değişikliğinin sonuçları daha net gözler önüne serilecek.
Projenin en az 3 yıl sürmesi bekleniyor.
Etiketler: NASA İklim Değişikliği Uydu
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