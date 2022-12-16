Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Mabatlı beldesinde Suriyeli yardım kuruluşlarınca eğitme kazandırılan 16 sınıflık ilköğretim okulunun açılışı için tören düzenlendi.

Okulunun açılışına Hatay Milli Eğitim Müdürlüğünden danışmanlar, yerel meclis üyeleri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Kuveytli Ali Abdullah Elmudaf adlı yardımseverin adının verildiği okul, Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mabatlı Yerel Meclisi koordinesinde inşa edildi.

Okulda yaklaşık bin öğrenci eğitim görecek.

280 okul eğitime kazandırıldı

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan ilçede 280 okul yeniden inşa edilip veya tadilat yapılarak eğitime kazandırıldı.

Afrin merkezi ile bağlı belde ve köylerde yaklaşık 70 bin öğrenci eğitim görüyor.