Karşılıklı açıklamalar, gerilimin düşürülmesi çağrıları, tehditler… Hiçbiri Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının önüne geçemedi.

Donbas'taki sözde yönetimlerin Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesi tansiyonu yükseltti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Birkaç saat içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kez daha Ukrayna gündemiyle bir araya geldi.

Toplantı Türkiye saatiyle sabah 05.30'da başladı.

Rusya'ya gerilimi düşürme çağrıları yapıldığı sırada, saat 6'ya doğru Putin'in saldırı emri verdiği tüm dünya medyasında yer aldı.

Putin: Askeri operasyon düzenlemeye karar verdim

İşte ulusa sesleniş konuşması yapan Putin'in Ukrayna’ya saldırıları başlatan o sözleri:



-(Donestk ve Luhansk bölgelerinin) askeri yardım talebi üzerine özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.



-Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır.



-Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim edeceğiz.



-Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz.



-Operasyon Rusya'nın Ukrayna'yı ‘rehin alanlardan’ ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır.



-Ne kadar zor olursa olsun, bu trajik sayfayı bir an önce çevirmek ve birlikte ilerlemek için sizi iş birliğine davet ediyorum

Ukrayna ordusuna "silah bırak" çağrısı



Ukrayna ordusuna da çağrıda bulunan Putin, askerlerin Kiev'in emirlerini yerine getirmemesini istedi. NATO’ya da tepki gösteren Putin, "Askeri makine hareket ediyor, sınırlarımıza çok yaklaşıyor" dedi.





Putin'e kısa sürede büyük tepki gösterildi. Saldırı açıklamasından 10 dakika sonra, ABD Başkanı Biden, dünyanın Rusya'dan hesap soracağını söyledi.

Kiev ve Ukrayna'nın birçok kentinde patlama sesleri duyuldu. Rus birliklerinin Mariupol ve Odessa'ya konuşlandığı açıklandı.

Ancak Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin Odessa'ya çıkarma yaptığı bilgisini yalanladı.

Saat 07.00'de NATO, Rusya'nın saldırısını kınadı.

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun acil toplanacağını duyurdu.

Saldırıya karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ilk açıklama ise 7.30 sıralarında geldi.

Zelenskiy , "Canımıza, çocuklarımıza, özgürlüğümüze saldırılırsa, kendimizi savunacağız" dedi.

07.53'te Avrupa Birliği Parlamentosu olağanüstü toplanma kararı aldı.

08.00'e doğru da Zelenskiy Biden ile görüştü.

Ukrayna Parlamentosu da sıkıyönetim kararını onayladı.

Saatler 9'u gösterdiğinde, Ukrayna, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu.

Ardından Rusya'nın 2 tankı ve birkaç kamyonunun imha edildiği aktarıldı.

Kiev bölgesinde bir mühimmat deposunda yangın çıktığı, Ukrayna'nın batısındaki Lviv bölgesine de saldırı olduğu açıklandı.

Ukrayna sınır muhafızları, Kırım ve Belarus'tan da saldırı yapıldığını duyuruldu.

Saat 10.11'de de Ukrayna en az 8 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna şehirleri ve sivillerin hedef alınmadığını açıkladı.

"Yüksek hassasiyetli silahlar ile sadece Ukrayna ordusunun hava araçları, havalimanları, hava savunma sistemleri ve askeri tesisleri hedef alınmaktadır" denildi.

Rus uçaklarının düşürüldüğü ve askeri araçlarının imha edildiği iddiasını da reddetti.

11.20'de Ukrayna Savunma Bakanı, eli silah tutan herkesi cepheye çağırdı.

Ukrayna polisi de eski askerlere silah dağıtılacağını açıkladı.

11.50'de Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda 50 Rus'un öldürüldüğünü, 6 uçağın imha edildiğini duyurdu.

Yaklaşık bir saat sonra da Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı, 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü onlarcasının da yaralandığını açıkladı.

13.30'da Kiev, Rusya'nın 2'nci dalga füze saldırısına başladığını duyurdu.

Rus Federal Güvenlik Servisi, Azak Denizi'nde 2 sivil Rus kargo gemisinin Ukrayna tarafından vurulduğunu açıkladı.

13.50'de Ukrayna'nın Odessa kentinde füze saldırısında 18 kişinin öldüğü kaydedildi.

Aynı dakikalarda Brovary kentinde de 6 kişinin öldüğü açıklandı.

14.20'de Ukrayna sınır yetkilileri, Rus helikopterlerinin Kiev yakınındaki askeri havalimanı Gostomel'e saldırdığını duyurdu.

Saat 15.10'da Ukrayna Devlet Acil Servisi, Ukrayna askeri uçağının düşürüldüğünü, 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

Gostomel yakınlarında da 2 Rus helikopteri vuruldu.