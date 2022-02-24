Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Krasnodar Bölgesi Sınır Kontrolü basın servisi, Azak Denizi'ndeki 2 sivil yük gemisine Ukrayna'nın Mariupol kentinden füze saldırısının düzenlendiğini ileri sürdü.

Açıklamada, "24 Şubat 2022 saat 11.00'de Azak Denizi sularında 'SGV-Flot' ve 'Serafim Sarovsky' adlı Rus sivil kargo gemileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Mariupol kentinden füze saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda 'SGV-Flot' petrol kargo gemisi hasar gördü ve gemide yangın çıktı. Ekip üyelerinden biri ağır yaralandı." bilgisi verildi.

Gemide çıkan yangının söndürüldüğü, her iki kargo gemisinin de hareket etmeyi sürdürdüğü, mürettebattan yaralı bir kişinin tahliyesi için olay yerine devriye botlarının sevk edildiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.