Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Putin'in, Ukrayna'daki sayısız insanın hayatını tehlikeye attığını söyleyen Scholz, Rus liderden saldırıları bir an önce durdurmasını istedi.

Almanya Başbakanı, Putin'in askeri birlikleri Ukrayna'dan tamamen geri çekmesi gerektiğini belirtti.

AB liderleriyle görüşmek üzere bugün Brüksel'e gideceğini söyleyen Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu ve destek mesajı verdiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı

Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.