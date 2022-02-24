Yunanistan'da, Milli Güvenlik Hükümet Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuşan Başbakan Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, uluslararası toplumu sorumlulukları ile yüzleştirdiğini ifade etti.

Miçotakis, bu saldırı nedeniyle Avrupa'daki jeopolitik istikrardan uluslararası enerji dengesine kadar birçok şeyin tehditle karşı karşıya olduğunu savundu.

Yunanistan'ın, tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına saygı duyduğunu belirten Miçotakis, "Yunanistan, bu değerlere ters düşen revizyonist eylemleri net bir şekilde kınıyor, daha da çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan şiddeti kınıyor." dedi.

Miçotakis, Ukrayna'da yaşanan durumun enerji fiyatlarına da etki edebileceğine dikkati çekerek, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

İsviçre "en güçlü şekilde" kınadı

İsviçre Dışişleri Bakanlığınca, Twitter'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, Rusya'nın işgalini en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'ya acilen ateşkes ilan etmesi ve Ukrayna topraklarından çekilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya'nın askeri müdahalesinin uluslararası hukukun "apaçık ihlali" olduğu vurgulandı, uluslararası insan hakları hukukuna da saygı gösterilmesi istendi.

İsviçre, masum sivillere yönelik derin endişe duyulduğunu açıkladı.