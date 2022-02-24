Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran: Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüme odaklanılmalı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna'daki krizin köklerinin "NATO'nun provokasyonlarına" dayandığını savundu. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ukrayna krizinin kökleri NATO'nun provokasyonlarına dayanmaktadır. Biz, savaşa başvurmayı bir çözüm olarak görmüyoruz. Ateşkesin sağlanması, siyasi ve demokratik çözüme odaklanılması zorunluluktur."
Etiketler: Donetsk Luhansk Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy İran NATO
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