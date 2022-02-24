İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna krizinin kökleri NATO'nun provokasyonlarına dayanmaktadır. Biz, savaşa başvurmayı bir çözüm olarak görmüyoruz. Ateşkesin sağlanması, siyasi ve demokratik çözüme odaklanılması zorunluluktur."