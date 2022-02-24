Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy: Kendimizi savunacağız
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya'nın operasyonuna ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ilk açıklama geldi.
Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi.
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Etiketler: Son Dakika Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Donbas Donetsk Luhansk
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