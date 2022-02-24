Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Donbas Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
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