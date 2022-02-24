NBC televizyonunun canlı yayınına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya-Ukrayna gerginliğine dair açıklamalarda bulundu.

Sunucunun, "Bu gece bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgale başlayacağına inanmak için nedeniniz var mı" sorusuna Blinken, "Evet var. Ne yazık ki Rusya askeri kuvvetlerini Ukrayna'nın kuzeyi, doğusu ve güneyine gidecek şekilde son noktada konuşlandırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlatması için her şey hazır görünüyor" yanıtını verdi.

“Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı başlatması için her şey hazır görünüyor”



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Rusya-Ukrayna gerilimi hakkındaki son açıklamalarını @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/jYw3j9Oqb5 pic.twitter.com/dZMuUEplhG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 24, 2022

"Rusya'nın ilerlemesi için her şey hazır"

Blinken, sunucunun bu tahmininde kesinlik payını sorması üzerine, "Bakın kesin bir zaman ya da saat veremem ancak Rusya'nın ilerlemesi için her şey hazır" diye konuştu.

ABD'nin yaptırımlar açısından Rusya'yı yolundan çevirmek için seçeneksiz kalıp kalmadığının sorulması üzerine ise Blinken, "Ben hala büyük bir saldırıyı önlemek için şans olduğunu düşünüyorum. Ancak tekrar söylemem gerekirse Rusya saldırı başlatmanın son safhasında" dedi.