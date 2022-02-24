Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları artırıyor.

Başkan Joe Biden, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesini yapan Rus şirketine yaptırım talimatı verdi.Yaptırım şirketin yöneticilerini de kapsıyor.

Biden, Salı günü yaptığı açıklamada da 2 Rus bankası ile 42 iştirakin yaptırım listesine alındığını duyurmuş; Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine yaptırım uygulayacaklarını da söylemişti.

"Almanya'nın kararını alkışlıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD olarak Almanya'nın Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurmak için idari adımlar atma kararını alkışlıyoruz" dedi.

"Almanya ve AB ile istişareler yaptıktan sonra, yaptırım muafiyetini feshettik ve Nord Stream 2 AG (NS2AG), CEO'su Matthias Warnig ve NS2AG'nin şirket yetkililerine yaptırımlar getirdik.

Yaptırıma konu kişi ve kuruluşların ABD’de bulunan tüm mülkiyet ve menfaatleri bloke edilerek ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) bildirilmelidir.

Rusya saldırganlığına devam ederse, Rus ekonomisini felce uğratmak için tasarlanmış benzeri görülmemiş ek önlemler uygulamaya hazırız."

Johnson'dan lisans inceleme talebi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da Moskova'ya karşı yeni bir adım geldi.

Johnson, İngiltere medya düzenleyicisinden Rus haber kanalı Russia Today'in yayın lisansını gözden geçirmesini istedi.

Gerekçe olarak haber kanalının Ukrayna krizi hakkında yanıltıcı bilgi yayacağı yönündeki endişeler gösterildi.

Johnson, ayrıca, Rus şirketlerinin sterlin ve dolar cinsinden para aklamasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Avustralya'dan genişletilmiş yaptırım

Avustralya, Rusya’ya karşı ulaşımdan enerjiye birçok alanda genişletilmiş yaptırım kararı aldı.

Kanada'dan ek yaptırım açıklaması

Kanada'dan ise, ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını alan Rus meclisi üyelerine ve devlet destekli iki Rus bankasına ek yaptırımlar uygulanacağı açıklaması geldi.

Avrupa Birliği de 27 kişi ve kurumu yaptırım listesine aldı

Listede, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakarova ve Rus medyasından bazı kişiler yer alırken, Putin'in listede olmadığı açıklandı.

Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konacak. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankası'na finans sağlanması yasaklanacak.