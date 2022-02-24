Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son gelişmelere dair açıklamada bulundu.

"Rusya Ukrayna’ya saldırıyı onayladı, Putin görüşme davetime yanıt vermedi" diyen Zelenskiy, "Savaşa ihtiyacımız yok, ne soğuğuna, ne sıcağına, ne de hibrid olanına" dedi.

Bölgede gerginlik sürerken Reuters haber ajansı, Donetsk'te en az 5 patlama sesi duyulduğunu açıkladı.

İletişim sistemlerine siber saldırı

Rusya siber saldırılarla Ukrayna iletişim sistemini felç etme saldırılarına başladı. Donbas'ta internet altyapısının zayıfladığı ve aramaların durduğu bilgisi paylaşıldı.

Havalimanı uçuşa kapandı

Ukrayna'nın Harkov kentindeki Kharkiv Havaalanı, sabaha kadar uçuşlara kapatıldı bilgisi de paylaşıldı.

CNN'in haberine göre, Rusya da 18 Mayıs'a kadar Ukrayna sınırındaki hava sahasının birkaç bölümünü sivil uçaklara kapattı.



Uluslararası Havacılık Federasyonu, Ukrayna'nın tamamının artık “uçmayın, çok riskli” bölgesi olarak kabul edildiğini duyurdu.

Kuleba'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Donetsk ve Luhansk'taki yönetimlerin Rusya'dan yardım talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etti.