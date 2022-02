Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söyledi.

Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.Yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyun Donbas istikametinde hareket halinde olduğu açıklandı.

Mektupta, "Donbas'ta sivil kayıplar yaşandığına" işaret edildiğini kaydeden Peskov, "Yönetimler, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve oluşumlarının saldırganlığını püskürtmek için Rusya başkanından yardım istediler" ifadesini kullandı.

Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti. Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

Havalimanı uçuşa kapandı

Ukrayna'nın Harkov kentindeki Kharkiv Havaalanı, sabaha kadar uçuşlara kapatıldı bilgisi de paylaşıldı.

Kuleba'dan BMGK'ya acil toplanma çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Donetsk ve Luhansk'taki yönetimlerin Rusya'dan yardım talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanmasını talep etti.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation.