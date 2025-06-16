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Dünya
AA 16.06.2025 13:51

Rusya: İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek "Rusya, bu krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için elinden geleni yapmaya hazır." dedi.

Rusya: İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında yeni tur müzakerelerin ne zaman ve nerede yapılacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, bu konuda tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

Peskov, "Ukrayna ile müzakereler için başka bir platformun seçilmesi konusunda da herhangi bir görüşme olmadı." ifadesini kullandı.

"Bölgede tehlikeli gerginliğe yol açan eylemleri kınıyoruz"

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya değinen Peskov, "Bölgede tehlikeli gerginliğe yol açan eylemleri kınıyoruz. İran toplumunun, İsrail tarafından yapılan saldırılar karşısında bütünleştiğini görüyoruz." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rusya, gerektiğinde arabuluculuk desteğini sağlamaya hazır. Putin'in, Trump ile görüşmede dile getirdiği teklif masada. Bu teklif güncel. Bu bağlamda Rusya hazır ve istekli. Gerektiğinde bunların tamamı uygulanabilir. Rusya, bu krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması için elinden geleni yapmaya hazır."

Hem İran hem de İsrail temsilcileriyle temasları sürdürdüklerini dile getiren Peskov, temaslarda, Rus vatandaşları için tehdit oluşturabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Sözcü Peskov, uluslararası toplumun İsrail-İran çatışması konusunda ikiye bölündüğünü ve bunun bir "ders" olduğunu söyledi.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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