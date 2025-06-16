Çok Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.06.2025 13:40

İsrail, İran’ın füze rampalarının üçte birini imha ettiğini iddia etti

İsrail ordusu, İran’ın füze rampalarının üçte birini imha ettiklerini öne sürdü.

İsrail, İran’ın füze rampalarının üçte birini imha ettiğini iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’da gece 20'den fazla karadan karaya füzenin İsrail’e fırlatılmadan önce imha edildiği belirtildi.

İsfahan'da yaklaşık 100 askeri hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 savaş uçağının füze depolama alanları ve karadan karaya füze rampalarını vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bununla (dün geceki saldırıyla) birlikte, İran’ın füze rampalarının üçte biri imha edildi.” ifadelerine yer verildi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
İran İsrail-İran çatışması İsrail Balistik Füze
Sıradaki Haber
Sınır Tanımayan Doktorlara göre İsrail, Gazze'de yaşam koşullarını sistematik şekilde yok ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi
13:54
İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 68 kişi hayatını kaybetti
13:53
Rusya: İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazırız
13:56
Sınır Tanımayan Doktorlara göre İsrail, Gazze'de yaşam koşullarını sistematik şekilde yok ediyor
13:34
Ordu'da bugün ve yarın denize girmek yasaklandı
14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış diplomasisini sürdürüyor
Dağıstan’da Osmanlı’ya garnizon olan sembol kale: Narin Kale
Dağıstan’da Osmanlı’ya garnizon olan sembol kale: Narin Kale
FOTO FOKUS
Milli SİHA'lar Paris AirShow'da vitrine çıktı
Milli SİHA'lar Paris AirShow'da vitrine çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ