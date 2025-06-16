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Dünya
AA 16.06.2025 14:05

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere saldırılar düzenledi.

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Nebatiye iline bağlı ve sınır hattında bulunan Keferkila beldesine havan topu saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca yine sınır hattındaki Udeyse ve Tayyibe beldelerine de 4 top atışı yaptı.

Saldırılarının sonuçlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusunun insansız hava araçları (İHA), başkent Beyrut ve Dahiye bölgesinde de alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

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