Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) Orta Doğu'daki durum hakkında son bir ayın değerlendirmesini yaptı.

"Batı Şeria'da günlük şiddet devam ediyor; Doğu Kudüs ve mülteci kamplarındaki gerilim tırmanıyor ve yerleşimci şiddeti ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor."

Wennesland, Kudüs ve çevresi de dahil olmak üzere yıkım ve tahliyelerin yanı sıra yasa dışı yerleşimler ve planlama süreçlerinin de "istikrarlı şekilde" ilerlediğini söyledi.

"Batı Şeria'nın bölgesel parçalanması artırıyor"

Özel Temsilci, işgal altındaki Batı Şeria'da son bir ayda, 2'si çocuk 6 Filistinlinin olaylar sırasında İsrail Güvenlik güçleri (ISF) tarafından öldürüldüğü, 25'i çocuk 205 Filistinlinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

"Bu faktörler, Batı Şeria'nın bölgesel parçalanmasını artırıyor, Filistin otoritesini baltalıyor ve barış beklentilerini daha da aşındırıyor" diyen Wennesland, Filistin yönetiminin güçlendirilmesi ve uluslararası toplumun bu amaca yönelik eylemlerinin desteklenmesi gereğine vurgu yaptı.

Üst düzey diyaloğun önemine dikkati çekti

Tor Wennesland, İsrail ve Filistin liderliği arasındaki üst düzey diyaloğun, taahhütlerin ve bazı ekonomik adımların memnuniyetle karşılanmasını sağladığını söyledi.

"Ancak bu çabalar hızla önemli, kalıcı başarılara dönüştürülmeli ve her iki tarafça da politika değişiklikleriyle birlikte önemli ölçüde genişletilmelidir."

"Kalıcı aşamalı adımlar paketine ihtiyaç var"

Wennesland, 2009 yılında alınan 1860 sayılı karara uygun olarak İsrail'in, malların ve insanların Gazze'ye ve Gazze'den hareketine ilişkin kısıtlamaları, nihai olarak kaldırmak amacıyla daha da gevşetmesi gerektiğine işaret etti.

"Filistin Yönetimini güçlendirmek için daha tutarlı bir stratejiyi yansıtacak ve iki devletli bir gerçekliğe giden yolu net bir şekilde çizecek, önemli ve kalıcı olan aşamalı adımlar paketine ihtiyaç vardır" diyen Özel Temsilci, çatışmanın ancak işgalin sona ermesi ve BM kararları dahil önceki anlaşmalar doğrultusunda 1967 sınırlarına dönülmesiyle sona ereceğini kaydetti.