Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi, fırtınadan korunmak için 30 bin kişinin korunaklı bölgelere nakledildiğini açıkladı.

Açıklamada, bölgede yaşayan 250 bine yakın kişinin fırtınadan etkilenebileceği uyarısı yapıldı.

Kasırganın hızı saatte 170 kilometreye ulaşacak

Şimdiye kadar fırtına nedeniyle ölüm ya da yaralanma ile ilgili bir bilgi kaydedilmediği ancak birçok evin zarar gördüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, Emnati Kasırgası'nın hızının saatte 170 kilometreye ulaşacağı bildirildi.

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Madagaskar Kızılhaç Topluluğu, felaket uyarısı yaparak, fırtınanın vuracağı bölgede muhtemel bir insani trajediyi önlemek için acil yardım çalışmalarını hızlandırdıklarını duyurdu.

Ülkede ay başında etkili olan Batsirai Kasırgası'nda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ocak ayında görülen "Ana" tropikal fırtınası sonrasında ise 110 bin kişi yer değiştirmek zorunda kalmıştı.