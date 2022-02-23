Avrupa Birliği ülkeleri, kullandıkları doğal gazın yüzde 90'ını ithal ediyor. Gazın üçte birinden fazlası ise Rusya'dan satın alınıyor. AB, ortaya çıkan son kriz nedeniyle Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak istiyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

[Grafik: TRT Haber]

Avrupa ülkelerinin gaz ithalatının dağılımı ise şöyle:

- Rusya / Yüzde 38,2

- Norveç / Yüzde 21,9

- Cezayir / Yüzde 9,4

- AB ülkeleri / Yüzde 9,1

- Azerbaycan / Yüzde 2,2

- Libya / Yüzde 0,8

Rusya'nın doğal gaz boru hatları

[Grafik: TRT Haber]

"Almanya'nın ciddi enerji ihtiyacı var"

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Haluk Karadağ, merak edilenleri TRT Haber'de değerlendirdi.

"Rusya'yı enerji üzerinden sıkıştırabilmek mümkün mü?" sorusuna Dr. Haluk Karadağ, "Şu aşamada zor. Almanya gibi endüstri devi bir ülke var. Ciddi bir enerji ihtiyacı var. Rusya da onların enerjiye ihtiyaç duyduğunu bildiği için kısa vadede böyle bir kartı oynamak zor" yanıtını verdi.

Avrupa'da gaz fiyatları artıyor

Ukrayna ve Rusya arasında haftalardır devam eden gerginliğin bir krize dönüşmesinin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları bugün de yüzde 10’dan fazla artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı salı gününü 79,90 euro civarında kapatmıştı.

81 euro üzerinde güne başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı Türkiye saatiyle 17.12'de dün kapanışa göre yüzde 10’dan fazla artarak 88 euroya yükseldi.

Söz konusu doğal gaz fiyatları dün de yüzde 10’dan fazla artmıştı.

Norveç'ten gaz güvencesi

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'sini Norveç'in karşıladığını açıklamıştı.

Maksimum kapasiteyle gaz göndermeye devam edeceklerinin güvencesini veren Store, "Aslında şu anda kapasitemizin de üzerine çıkmış durumdayız. Müttefiklerimizle dayanışmamızı öngörülebilir şartlarda sürdürmeye devam edeceğiz" demişti.